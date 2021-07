Freitagabend um 21 Uhr: Belgien trifft auf Italien im Viertelfinale der EM

Die Roten Teufel unter Trainer Roberto Martinez müssen am Freitagabend in München die italienische Elf unter Trainer Roberto Mancini schlagen, um sich für die Runde der letzten Vier auf der UEFA-Europameisterschaft zu qualifizieren. Der Ausgang dieses Duells mit Finale-Status könnte von der An- oder Abwesenheit von Belgiens Spielmachern Eden Hazard und Kevin De Bruyne abhängen.