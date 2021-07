Wegen illegaler Preisabsprachen: Ex-bpost-Chef drohen zehn Jahre Gefängnis in den USA

Den US-amerikanischen Justizbehörden zufolge soll sich Jean-Paul Van Avermaet im September 2019 im Brüsseler Hotel Metropole mit zwei rivalisierenden Firmen getroffen haben, um Preisabsprachen zu vereinbaren. Zu diesem Zweck soll Van Avermaet am 16. Dezember 2019 eine E-Mail an seine Gesprächspartner geschickt haben, in der er sie aufforderte, eine Liste mit Verträgen zu erstellen, "die 2020 wichtig sein würden". Sie hätten diese Liste vier Tage später besprochen, um zu entscheiden, welcher Auftrag an wen gehen würde. Die anderen Firmen würden dann höhere Angebote machen und damit sicherstellen, dass sie den Auftrag nicht erhalten würden.