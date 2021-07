Zum ersten Mal seit 40 Jahren: In der Region Brüssel-Hauptstadt wird ein Freibad eröffnet

Am Donnerstagnachmittag ist am Kanal in Anderlecht, zum ersten Mal seit 40 Jahren erneut ein Freibad für die Öffentlichkeit eröffnet worden. Eintrittskarten müssen im Voraus gebucht werden, sind aber kostenlos. “Flow” ist eine zeitlich befristete Initiative, aber es gibt weitere Projekte in der Region Brüssel-Hauptstadt.