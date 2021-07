Aus der Traum: Die Roten Teufel scheitern im EM-Viertelfinale an Italien

Nach der Pause gaben die Italiener ihre Führung nicht mehr ab. Nach knapp einer Stunde kam es zu einer Traumkombination, als De Bruyne den im 16er stehenden Doku anspielte, der wiederum Lukaku den Ball zurechtlegte, aber es sollte nicht sein. Spinazola blockte den Ball im langen Eck noch ab…

Auch Doku hatte noch eine sehr gute Chance auf dem Fuß, doch er verfehlte das italienische Tor nur um knapp einen halben Meter. Danach hatten die eingewechselten Dries Mertens und Nacer Chadli noch einen guten Ball für Lukaku vorgelegt, doch der verfehlte das gegnerische Tor per Kopfball wieder nur um wenige Zentimeter. So tickte die Zeit weg und in einem schnellen Spiel hielten die Italiener das Ergebnis, auch durch mehr Ballbesitz als die Roten Teufel.

Damit sind die Roten Teufel im Viertelfinale aus der EM ausgeschieden und können sich jetzt auf die Weltmeisterschaft 2022 in Katar vorbereiten. Das die Begegnung Belgien gegen Italien eines der besten Spiele in dieser EM war, tröstet nicht darüber hinweg, dass die sogenannte „Goldene Generation“ der Roten Teufel noch immer keinen Titel holen konnten und so langsam zählt die Bezeichnung „Geheimfavorit“ nichts mehr…