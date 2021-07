Die Delegation steht: 122 Olympioniken aus Belgien werden an den Spielen in Tokio teilnehmen

„Team Belgium“, sprich die belgische Delegation für die Olympischen Spiele, wird dieses Jahr aus 122 Athleten bestehen: 67 Männer und 55 Frauen. Insgesamt werden belgische Sportlerinnen und Sportler in Tokio in 25 verschiedenen Disziplinen antreten. Mit 122 Vertretern ist dies die größte belgische Delegation seit den Spielen von Helsinki im Jahr 1952. Die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt beginnen am 23. Juli.