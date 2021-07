Die "Gentse Feesten" sind als immaterielles Kulturerbe in Flandern anerkannt worden

Die berühmten „Gentse Feesten“, ein jährliches fast zwei Wochen dauerndes Stadtfest in Gent, sind in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Flandern aufgenommen werden. Inzwischen hat dieses Stadtfest internationale Ausstrahlung und es strömen pro Jahr bis zu anderthalb Millionen Besucher in die ostflämische Provinzhauptstadt Gent.