Gesehen in Limburg: Die Enttäuschung bei den Belgiern und die Freude bei den Italienern

Nach dem Abpfiff des EM-Viertelfinalspiels zwischen Belgien und Italien in München herrschte in der ehemaligen Bergbauregion in Flämisch-Limburg eine besondere aber zweigeteilte Stimmung. Die Belgier zeigten sich nach dem 1:2-Sieg der Italiener tief enttäuscht, doch die hier lebenden Tifosi rasteten verständlicherweise aus. Unsere Videobilder entstanden am Freitagabend in der früheren Zechenstadt Genk, wo sehr viele Leute mit italienischen Wurzeln leben.