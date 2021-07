Polizeieinsatz: Randale in Brüssel nach dem verlorenen EM-Spiel der Roten Teufel

Am Freitagabend, nach dem Belgien das EM-Viertelfinalspiel gegen Italien verloren hatte, sorgten dutzende Jugendliche an der Börse und in der Fußgängerzone des Stadtzentrums von Brüssel für Randale. Die Polizei musste massiv eingreifen, weil es zu mehreren Straftaten kam, wie unsere beiden Videos zeigen. Passanten wurden mit Gegenständen und Feuerwerkskörpern angegriffen und es kam zu versuchten Einbrüchen in Geschäften.