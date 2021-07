1 Million Corona-Impfungen in der Brüsseler Hauptstadt-Region, doch hier hinkt man noch hinterher

In der Region Brüssel-Hauptstadt wurde am Sonntag die millionste Corona-Impfung gegeben. Dies sei ein wichtiger Meilenstein, so Inge Neven von der Brüsseler Gesundheitsinspektion. Doch in Brüssel selbst, also in der Stadt, hinken die Impfzahlen dem belgischen Durchschnitt noch hinterher.