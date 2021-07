Antwerpen: Über 400 Teilnehmer bei einer PFOS-Demonstration

In Antwerpen haben am Sonntagvormittag über 400 Menschen an einem Protestmarsch nach der PFOS-Umweltverschmutzung im 3M-Chemiewerk im nahegelegenen Zwijndrecht teilgenommen. Bei den Demonstranten handelte es sich um besorgte Anwohner, um Vertreter von Umweltverbänden und auch um Gewerkschaftler, die sich Sorgen wegen der Gesundheit von Arbeitnehmern in einer von PFOS verseuchten Umgebung machen.