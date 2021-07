Bart De Wever plädiert für ein "geordnetes Scheidungsabkommen“ bei der nächsten Staatsreform

Eine Zusammenarbeit mit der rechtsradikalen flämischen Partei Vlaams Belang schließen De Wever und die N-VA aber aus. De Wever nennt die Rechtsradikalen in diesem Zusammenhang „sozialwirtschaftlich eine extrem linke Partei“. Und, er hat Probleme mit dem äußerst rechten Rand dieser Partei: „Wenn eine Partei in sich selbst nicht sauber ist und selbst keinen Abstand von den extremsten Auswüchsen an ihrem Rand nehmen kann, dann sehe ich da keine Opportunitäten. Ich dachte, dass sie unter ihren neuen Vorsitzenden (Tom Van Grieken (Red.)) etwas daran tu, doch er tut auch nichts dagegen.“

Wie steht die PS zum Thema Staatsreform?

Im März 2021 äußerte sich der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo von der PS zum Thema Staatsreform gegenüber der frankophonen Tageszeitung Le Soir und empfahl in diesem Zusammenhang ein Belgien mit vier gleichwertigen Gemeinschaften: Wallonie, Flandern, Brüssel und die Deutschsprachige Gemeinschaft in Ostbelgien. Di Rupo bemerkte dazu angesichts der „komplexen institutionellen Architektur“ unseres Landes, dass Belgien mit vier Sprachengemeinschaften „mit einem zweisprachigen Brüssel den Vorteil der Einfachheit“ nutzen sollte. Dies werde, so Di Rupo seinerzeit, „die Glaubwürdigkeit der Politik und des Engagement der Bevölkerung in die Politik verstärken.“