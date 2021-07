Dadipark: Wie ein längst geschlossener Freizeitpark kurzfristig wieder zu neuem Leben erweckt wird

Die Geschichte vom Dadipark beginnt 1950, als Pastor Gaston Deweer in der westflämischen Ortschaft Dadizele einen großen Spielplatz im Schatten seiner Basilika eröffnete. Im lokalen Dialekt wurde der Park „Daisel“ genannt. Schon damals war Dadizele in Flandern ein beliebtes und bekanntes Ausflugsziel, denn die Stadt ist ein Wallfahrtsort.

„Daisel“ wuchs und wuchs und wurde zu einem Familienpark mit als besonderem Prunkstück eine Laufbrücke von rund 800 Metern Länge - damals die größte Laufbrücke in einem Freizeitpark in ganz Europa. In den 1970er und 1980er Jahren wurde der Park immer größer und es wurden Eintrittsgelder verlangt. Dabei wurde der Name der Attraktion in „Dadipark“ verändert. Zeitweise kamen in den Sommermonaten alleine pro Tag 70 bis 80 Reisebusse aus Frankreich hierher.

(Lesen Sie bitte unter dem Video weiter)