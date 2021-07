Corona: Flandern empfiehlt Impfung für Kinder von 12 bis 15 Jahren - Delta-Variante dominiert in Belgien

In Brüssel werden Corona-Impfungen ohne Termin in einem Impfbus angeboten

In der Brüsseler Hauptstadt-Region ist die Impfbereitschaft bekanntlich nicht so ausgeprägt, wie in den anderen Landesteilen in Belgien. Vor einigen Tagen wurde in Brüssel angedeutet, dass man in dieser Frage auch auf mobile Impfzentren setzen werde. Bald wird ein Impfbus in der Hauptstadt-Region unterwegs sein, mit dem die Leute zusätzlich motiviert werden sollen, sich doch gegen Corona impfen zu lassen und dies ohne vorherige Terminvereinbarung.

In einer ersten Phase wird der Impfbus Ende der Woche (am Donnerstag und am Freitag) im Brüsseler Stadtteil Jette unterwegs sein. In dieser mobilen Impfstation werden Impfungen mit dem Vakzin von Janssen/Johnson & Johnson angeboten, mit dem nur eine Dosis gegen Covid-19 notwendig ist.