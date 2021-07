Flandern erstattet Viehzüchtern Investitionen in den Wolfsschutz vollständig zurück

Bisher wurden in Flandern Hobby-Viehzüchter mit 80 % Erstattung von Schutzmaßnahmen gegen Wölfe unterstützt, doch professionelle Landwirte bekamen nur 30 % ihrer Unkosten von der Landesregierung zurück. Diese Schieflage ist rückwirkend seit dem 1. Juli zurechtgebogen worden.

Aber, nur Landwirte, die in Regionen tätig sind, in denen Wölfe ihre Reviere haben, können von der neuen Maßnahme profitieren. Momentan betrifft dies 21 Gemeinden in den Regionen Nord- und Mitten-Limburg sowie in den Antwerpener Kempen (Illustration unten). Die flämische Landesagentur für Natur und Wald beobachtet die Wolfsbewegungen und -reviere genau und passt die betroffenen Gemeinden, wenn nötig, alle 3 Monate neu an.