Unwetterfolgen: Ein unterirdisches Parkhaus in Antwerpen ist vollgelaufen

Möglicherweise ein Toter durch das Unwetter

In Ittre in Wallonisch-Brabant wird seit Sonntag ein Mann vermisst, der offenbar von einem reißenden Fluss mitgerissen wurde und möglicherweise in ein Abwasserrohr gesogen wurde. Nach Angaben der Hilfsdienste in Wallonisch-Brabant ist der Mann bei Suchaktionen bis jetzt nicht gefunden worden. Die Behörden rechnen damit, dass der Mann ums Leben gekommen ist.