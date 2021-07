Elfjähriger aus Ostende macht seinen Physikbachelor an der Antwerpener Universität

Laurent Simons (Foto), ein 11 Jahre alter Junge aus Ostende, hat sein Bachelorstudium im Fachbereich Physik an der Universität von Antwerpen (UAntwerpen) abgeschlossen. Die Uni bestätigte jetzt mehrere Medienberichte aus dem In- und Ausland. „Wunderkind“ Simons schloss dieses Studium übrigens in einem Studienjahr statt in drei Jahren ab und folgte nebenbei auch anderen Studienrichtungen.