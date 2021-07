N-VA-Parteichef Bart De Wever stellt Ungarns EU-Mitgliedschaft in Frage

Und Ungarn/Osteuropa?

Bei der Vorstellung der diesjährigen Antwerp Pride stellte Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever, seines Zeichens auch Vorsitzender der flämischen Nationaldemokraten N-VA, die Mitgliedschaft Ungarns in der Europäischen Union in Frage. De Wever begründete dies mit dem dortigen Umgang mit der LGTBQI+-Frage: „Irgendwann kommt der Moment in dem man sagen muss: ‚Hier stoppt das jetzt!‘. Wenn der Gummi so stark gespannt wird, dass man sich nicht mehr als Mitspieler in der gleichen Mannschaft erkennt, ist diese Zeit gekommen“, so De Wever.

Er hatte nach eigenen Angaben vor einigen Jahren noch einen anderen Blick auf die osteuropäischen Länder: „Ich hatte vor ein paar Jahren noch die Hoffnung, dass Osteuropa den Konsens über die sexuelle Identität mitträgt, doch ich stelle jetzt fest, dass es genau in die andere Richtung geht. Und eine EU-Mitgliedschaft ist nicht unverbindlich. Man kann nicht auf zwei Seiten spielen. Wollen sie eigentlich noch dazugehören?“

In diesem Zusammenhang sagte der Bürgermeister der Schelde-Metropole: „Die Botschaft, die ein Event wie die Antwerp Pride tragen will, ist eine Botschaft von Toleranz, Anerkennung und Respekt und dass muss hier UND im Ausland gehört werden. Die Antwerp Pride ist ein Fest, doch sie ist auch eine Art ‚State oft he Union‘.“