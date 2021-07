Seltenes Ereignis in Belgien: Zwei kleine Kraniche in einem Naturpark geschlüpft

Im Naturschutzgebiet „Vallei van de Zwarte Beek“ in Koersel bei Beringen in der Provinz Limburg sind zwei Kraniche geschlüpft. Die kleinen Kraniche kamen bereits am 30. April zur Welt, doch aus Schutzgründen wurden erst jetzt Bilder dieser Vögel freigegeben. Nach Ansicht des flämischen Naturschutzverbandes Natuurpunt ist es gut 200 Jahre her, dass in Belgien Kraniche geschlüpft sind.