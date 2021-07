Mehr Corona-Ansteckungen und viele Tests in Belgien - Impfung 12- bis 15-Jähriger nicht empfehlenswert

Hoher Gesundheitsrat empfiehlt keine systematische Corona-Impfung für 12- bis 15-Jährige

Die Experten des Hohen Gesundheitsrates in Belgien haben sich mit der Frage befasst, ob es sinnvoll ist, Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus Covid-19 zu impfen. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht notwendig ist und empfehlen dies auch nicht. Den Betroffenen steht es allerdings frei, sich selbst für eine Impfung zu bemühen.



Die Fachleute des Hohen Gesundheitsrates berufen sich bei ihrer Feststellung und ihrer Empfehlung auf die Feststellung, dass gesunde 12- bis 15-Jährige nur ein sehr geringes Risiko laufen, durch eine Ansteckung mit Corona ernsthaft zu erkranken und/oder in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Eine Impfung bietet dieser Altersklasse demnach keinen großen Vorteil. Der Rat erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass Corona-Impfstoffe in sehr seltenen Fällen auch ernsthafte Nebenwirkungen hervorrufen können.



Gesunde 12- bis 15-Jährige können sich aber auf eigene Initiative hin gegen Corona impfen lassen, doch dem müssen dann deren Eltern zustimmen.

Nach Ansicht des Hohen Gesundheitsrates in Belgien hat eine solche Impfung nur dann einen entscheidenden Vorteil, wenn die Kinder und Jugendlichen in einem Haushalt mit z.B. ihren Großeltern leben oder wenn eine Bruder oder eine Schwester an einer chronischen Krankheit leiden. Dann biete eine Impfung von 12- bis 15-Jährigen schwachen und anfälligen Familienmitgliedern zusätzlichen Schutz.

In dieser Woche befassen sich die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien auf Drängen Flanderns genau mit dieser Frage.