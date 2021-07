Anschlag auf einen Journalisten in Amsterdam: Auch Belgien reagiert schockiert

Bart De Wever (N-VA), Bürgermeister der von einem Drogenkrieg heimgesuchten Hafenmetropole Antwerpen schrieb auf Twitter, dass ihn die Nachricht von dem Anschlag auf Peter R. de Vries schwer getroffen habe, doch er äußert in diesem Zusammenhang auch Kritik in Richtung des eigenen Landes: „Wann nimmt man dem Kampf gegen die Drogenmaffia in unserem Land wirklich ernst? Was heute in den Niederlanden passiert, das wird morgen hier geschehen.“

Antwerpen ist nicht erst seit gestern bekannt, dass enorme Mengen an Drogen aller Art über den Hafen nach Europa geschmuggelt wird und in dieser Stadt ist die Kriminalität in diesen Zusammenhang nicht zu übersehen: Schießereien, Anschläge mit Handgranaten und einiges mehr…

"Kein einfacher Kampf"

Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sagte dazu am Mittwoch in den VRT-Mittagsnachrichten im Fernsehen, dass unser Land das Thema Drogenkriminalität und organisiertes Verbrechen sehr ernst nehme: „Das ist absolut kein einfacher Kampf, das wissen wir.“

Doch die Tatsache, dass man das Kommunikationsmittel der Kriminellen Sky ECC habe knacken können, sei ein „Gamechanger“ gewesen, so Van Quickenborne: „Das zeigte, dass wir in der Lage sind, die organisierte Kriminalität systematisch aus den Fugen heben können. Das beweist auch, dass wir dies zu einer absoluten Priorität machen.“

Van Quickenborne sagte, dass auch in Belgien Journalisten aus kriminellen Kreisen heraus bedroht würden. Diese würden unter Schutz gestellt und Polizei und Justiz gingen gegen die Täter rigoros vor, doch "Verhältnisse wie in den Niederlanden haben wir hier nicht." Das sei nicht vergleichbar so der Justizminister.