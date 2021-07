Hungerstreik in Brüssel: Illegale Einwanderer sperren sich in besetzter Kirche ein und verweigern jede Hilfe

Die Lage um die illegalen Einwanderer, die in zwei Brüsseler Unigebäuden und in einer Kirche seit rund einem Monat mit einem Hungerstreik eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Belgien erreichen wollen, eskaliert. Rund 200 der etwa 400 Einwanderer haben sich in der Brüsseler Beginenkirche eingesperrt und lehnen jegliche Hilfe von außen ab.