Mehr neue Ansteckungen mit Corona - Die Delta-Variante rückt weiter vor

Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 steigt im Wochenvergleich in Belgien weiter leicht an. Aber auch die Zahl der Corona-Tests geht in diesen Tagen spektakulär nach oben. Bei den positiven Tests wird deutlich, dass die Delta-Variante auch in unserem Land weiter vorrückt. Sie hat inzwischen rund die Hälfte aller neuen Infizierungen erreicht.