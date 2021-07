Strengere Norm für 3M, um PFOS-haltige Abwässer in die Schelde abzuleiten

Derzeit darf 3M noch 30 Mikrogramm PFOS pro Liter in die Schelde abgeleitetes Abfallwasser so entsorgen. Diese Norm stammt aus einer Genehmigung, die dem Unternehmen 2008 gewährt wurde. Inzwischen aber musste das US-Chemieunternehmen eine neue Genehmigung für das Ableiten von Abwässern in die Schelde beantragen und darin wurde diese Norm auf 1 Mikrogramm PFOS pro Liter Abfallwasser festgelegt - allerdings erst ab Juli 2022.