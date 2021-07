3M leitete jahrelang übermäßige Mengen der PFOS-Chemikalie in die Schelde ein

Recherchen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks VRT zufolge hat das Chemieunternehmen 3M in den letzten Jahren wiederholt überhöhte Mengen an PFOS aus seinen Abwässern in die Schelde eingeleitet. Die flämischen Behörden waren sich dessen bewusst, haben aber kaum was dagegen getan. Erst wurde gegen 3M ein Bußgeld in Höhe von 7.200 Euro verhängt.