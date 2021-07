Belgien ruft Botschafter in Südkorea nach neuem Vorfall mit seiner Frau unverzüglich zurück

Die Frau von Lescouhier, Xiang Xueqiu, war am Montagmorgen mit einem Straßenkehrer in Streit geraten, der sie angeblich mit seinem Besen berührt hatte. Der Wortwechsel eskalierte zu einem Austausch von Schlägen. Weder die Frau des Botschafters noch der Straßenkehrer haben aber eine Beschwerde eingereicht. Der neue Vorfall hat in Südkorea wieder für Schlagzeilen gesorgt.