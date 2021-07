Corona in Belgien: erstmals seit September weniger als 100 Patienten auf der Intensivstation

Vom 1. bis 7. Juli sind im Schnitt und pro Tag 18 Patienten mit oder wegen Corona in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind knapp 2 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Am Mittwoch meldeten die Krankenhäuser 28 Einweisungen. 17 Patienten durften das Krankenhaus wieder verlassen.

In den belgischen Krankenhäusern liegen zurzeit insgesamt 256 Corona-Patienten (-16 Prozent auf Wochenbasis).

99 Corona-Patienten werden intensivmedizinisch betreut, 71 von ihnen müssen beatmet werden. Es ist das erste Mal seit dem 23. September 2020, dass weniger als 100 Corona-Patienten ein Bett auf der Intensivstation belegen. Auf Wochenbasis ist die Zahl der Einweisungen auf eine Intensivstation um 26 Prozent gesunken.

Am Montag, dem 5. Juli hatten 7.425.518 Menschen in Belgien mindestens eine Impfdosis erhalten. Das sind 79,6 Prozent der Erwachsenen. Betrachtet man die Gesamtbevölkerung, einschließlich der Minderjährigen, sind 64,5 Prozent einmal geimpft. Davon sind 4.249.640 vollständig geschützt.

In der Woche vom 28. Juni bis zum 4. Juli sind im Schnitt drei Menschen pro Tag an den Folgen des Corona-Virus gestorben (-21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Seit Beginn der Pandemie wurden in Belgien 25.196 Corona-Todesfälle registriert.

Zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli wurden pro Tag im Schnitt 572 Neuinfektionen bestätigt (+70 Prozent). Seit Beginn der Pandemie wurden in Belgien 1.091.095 Infektionsfälle registriert.

Zwischen dem 27. Juni und dem 3. Juli sind im Schnitt 64.300 Tests pro Tag durchgeführt worden (+53 Prozent).

Die Positivitätsrate zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli betrug 1,1 Prozent (ein Anstieg von 0,1 Prozent). Das bedeutet, dass 1 von 100 der durchgeführten Tests positiv war.

Der R-Wert oder die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, liegt derzeit bei 1,07 (+50 Prozent). Das bedeutet, dass jede Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, im Durchschnitt 1 weitere Person ansteckt. Fällt der R-Wert unter 1, geht die Epidemie zurück. Steigt der R-Wert über 1, breitet sie sich aus.