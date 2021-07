Häuserpreise in Flandern schießen in nur sechs Monaten um 5,1 % in die Höhe

Die Zahlen des Vereins der belgischen Notare geben an, dass die Wohnungs- und Häuserpreise in Belgien und in Flandern unaufhaltsam steigen. In Flandern haben die Häuserpreise in den ersten sechs Monaten um über 5 % zugelegt. Die Preise für Wohnungen sind um 4,6 % gestiegen.