Hochgiftige Schlangen in Pelt beschlagnahmt: Besitzer lag nach Biss im Koma

"Diese Tiere sind lebensgefährlich und sollten nicht als Haustiere gehalten werden", sagt Sil Janssen vom Naturzentrum in Oudsbergen. Der Besitzer geriet in Koma, nachdem er von einer seiner Schlangen gebissen wurde. Er musste monatelang in mehreren Krankenhäusern gepflegt werden. Außerdem hat er einen Finger verloren und sein Arm wurde verstümmelt.

"Indische Kobras und Texas-Klapperschlangen sind wirklich keine Schmusetiere", so Janssen weiter: "Wahrscheinlich sind die Reptilien im Ausland gekauft und dann eingeschmuggelt worden. Solche Tiere sehen vielleicht cool aus, sind aber wirklich lebensbedrohlich.”

Wenn ein solches Tier entkommt, sind auch Unbeteiligte in Gefahr.