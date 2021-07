110 junge Flamen mit Corona und deren Reiseleiter nach Repatriierung aus Spanien wieder in Belgien

Der Reiseveranstalter Jongerentravel hatte von der französischen Regierung die Erlaubnis erhalten, 110 junge Flamen, die sich in Spanien mit Corona infiziert haben, über Frankreich zurückzuschicken. Die Busse sind inzwischen in Belgien angekommen. Die Reiseorganisation Summer Bash versucht ebenfalls, seine Kunden frühzeitig zurückzuholen. Insgesamt waren 600 junge Leute mit den beiden Reiseveranstaltern an der Costa Brava in Urlaub. 136 von ihnen haben sich mit Corona infiziert.