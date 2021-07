4 bis 6 Jahre Haft für Betreiber des ersten Crystal-Meth-Labors in Limburg

Die Polizei hatte das Crystal-Meth-Labor am 15. Oktober 2020 bei einer Razzia ausgehoben. Sie hatte einen Hinweis auf einen durchdringenden chemischen Geruch in der Nachbarschaft erhalten und den Hühnerstall schon seit einiger Zeit beobachtet. In dem Stallgebäude, dass von einem 60-Jährigen aus Maasmechelen gemietet wurde, fand die Polizei vier 1.000-Liter-Kessel, in denen das Crystal Meth hergestellt wurde. Außerdem wurden 15.000 Liter Abfallprodukte sichergestellt. Ein Großteil der chemischen Abfälle werden meist in die Kanalisation abgeleitet.