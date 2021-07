Kronprinzessin Elisabeth schließt Militärausbildung bald ab: “War wirklich eine schöne Zeit”

Das Ausbildungsjahr an der Königlichen Militärakademie für Kronprinzessin Elisabeth läuft in gut zwei Wochen ab. Zurzeit nimmt sie an einem Sommercamp in Arlon teil, wo sie mit anderen Offiziersschülern militärische Kompetenzen und Techniken erlernt. Elisabeth sprach spontan mit den Journalisten, die ihr einen Vormittag lang folgen durften. "Es war wirklich eine schöne Zeit an der Militärakademie. Ich habe fantastische Leute kennengelernt und eine Menge Erfahrungen gesammelt", sagte sie.