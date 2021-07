Premier De Croo über  Regierungskommissarin Ishane Haouach: “Kein Spielraum für einen neuen Vorfall”

Im Parlament hat Premierminister Alexander De Croo am Donnerstag auf die Aussagen von Regierungskommissarin Ishane Haouach zur Trennung von Kirche und Staat reagiert: "Es gibt keinen Spielraum für einen neuen Vorfall”, sagte De Croo von den flämischen Liberalen. Die Regierungskommissarin am Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern hatte in einem Interview in der Zeitung Le Soir gesagt, dass die Trennung von Kirche und Staat in Bezug auf die demografische Entwicklung in Frage gestellt werden könne. Am späten Freitagnachmittag gab Ihsane Haouach bekannt, dass die ihr Amt aufgibt.