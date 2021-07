Raubüberfall auf Pfadfinderlager und Angriff auf Mann in Belsele: dieselben Täter?

Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Pfadfinderlager mit Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren in Temse am Mittwoch und auf einen Mann in Belsele am Donnerstag wurden zwei Verdächtige festgenommen. Das hat die Staatsanwaltschaft von Westflandern am Freitag mitgeteilt. Der Mann war mit dem Messer verletzt worden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aus Beveren.