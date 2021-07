Statistiker Molenberghs zu steigenden Corona-Zahlen: schnell  reagieren, um Blatt wenden zu können

Die Corona-Zahlen in Belgien entwickeln sich in die falsche Richtung. Nach dem die Infektionszahlen wieder steigen, nimmt auch die durchschnittliche Anzahl der Krankenhauseinweisungen auf wöchentlicher Basis wieder zu. "Wir müssen die Entwicklung genau im Auge behalten, denn die Zahlen werden in ein paar Wochen nicht spontan sinken", sagt Statistiker Geert Molenberghs. Auch die Infektionsfachärztin Dr. Erika Vlieghe warnt, dass viele Menschen noch nicht vollständig geimpft sind.