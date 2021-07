Corona: Reaktionen auf steigende Ansteckungszahlen - Schwieriges Kontakt-Verfolgen durch Reisen

Viele Impfungen, wenig Auswirkungen auf die Krankenhausauslastung?

Der Virologe Steven Van Gucht geht davon aus, dass sich die Zahl der neuen Corona-Patienten in den Krankenhäusern angesichts hier ebenfalls leicht steigender Zahlen, in Grenzen halten werde, denn der älteste Teil der Bevölkerung in Belgien sei geschützt und durchgeimpft. Doch er und seine Kollegen rufen weiter zur Vorsicht auf, denn der Rest der Bevölkerung ist noch länger nicht vollständig geimpft. Van Gucht sagte am Freitag in den VRT-Fernsehnachrichten: „1 bis 2 % der Ansteckungen führen auch zu einer Aufnahme im Krankenhaus. Das ist viel weniger als wir im Winter erlebt haben.“ Aktuell, so der Virologe weiter, stecken sich aber viele junge und sehr junge Menschen an.

Ganz so entspannt ist der Antwerpener Biostatistiker Geert Molenberghs aber nicht und auch er appelliert an die Bevölkerung, wieder vorsichtiger zu werden: „Die Gesetze des Virus stoppen nicht: Je früher wir uns anpassen, je schneller können wir die Sache noch umbiegen. Wenn der Zug schneller und schneller fährt, wird es immer schwieriger, diesen anzuhalten und in eine andere Richtung zu bringen.“ Molenberghs glaubt nicht daran, dass die Zahlen in einigen Wochen wieder von selbst heruntergehen, doch „Möglicherweise sind die steigenden Zahlen eine Art wake-up-call, durch den sich sie Leute wieder anpassen.“

Auch die Infektiologin Erika Vlieghe warnt vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Gegenüber VRT NWS rief sie die Gesellschaft zur Vorsicht auf. Vlieghe verweist bei ihrer Warnung auf das Infektionsgeschehen in Portugal und in Spanien, Länder, die auf der aktuellen ECDC-Corona-Karte bekanntlich wieder rote Zonen sind. Vlieghe sagte aber auch, dass sich Corona in Europa rascher wieder ausbreitet, als man bisher erwartet habe. Sie sieht einen Grund bei der Fußball-Europameisterschaft, die mit vielen Reisen und ungezügeltem Jubel verbunden ist und nicht zuletzt auch an der ansteckenderen Delta-Variante, die in vielen Ländern die Überhand bekommen habe. Ein weiteres Problem ist in ihren Augen auch die Tatsache, dass noch zu viele Landsleute nicht vollständig geimpft sind.