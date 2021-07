Denkmalschutz in Belgien: Termine, um historische Aufzüge zu renovieren, werden verlängert

Sicherheit

Im Königlichen Beschluss zur Sicherheit der historischen Aufzüge sind einige Anpassungen in Zusammenhang mit den Terminverlängerungen vorgenommen worden. Dazu wird definiert, was ein „historischer Aufzug“ ist und zwar auf Basis der regionalen Denkmalschutz-Bewertungen. Trotzdem müssen diese Lifte bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllen, die aber nicht mehr denen für Lifte, die nach 1958 gebaut oder in Betrieb genommen wurden, entsprechen müssen.

Staatssekretär Smet, der sich seit Jahren von Brüssel aus für den erhalt dieser architektonisch bedeutsamen Aufzüge einsetzt, begrüßt den Einsatz von Bundesminister Dermagne: „Ich bin zufrieden damit, dass die historischen Lifte in Zukunft als eine spezifische Kategorie angesehen werden. Das ist das, was wir als Brüsseler Region immer gewollt haben. So kann renoviert werden, ohne den Kulturerbe-Merkmalen zu schaden.“ Jetzt würden die Hausbesitzer „nach allen Regeln der Kunst“ ihre Arbeiten durchführen lassen können.