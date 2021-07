Flämische Ehrenabzeichen 2021 für eine frühere VRT-Nachrichtensprecherin, für die Impfzentren und für Pfizer

Dieses Jahr gehen die flämischen Ehrenabzeichen an die inzwischen pensionierte VRT-Nachrichtensprecherin Martine Tanghe, die 42 Jahre lang zu den wichtigsten Gesichtern unserer Nachrichtenredaktion gehörte, an den Sternekoch Peter Goosens, an die Rektorin der Freien Universität Brüssel (VUB), Caroline Pauwels, an die Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer der Impfzentren in Flandern und an das Pharmaunternehmen Pfizer in Belgien.

Martine Tanghe wird „für den Stempel, den sie dem flämischen Nachrichtenjournalismus aufgedrückt hat“ und „für ihren korrekten und klaren Gebrauch der niederländischen Sprache“ ausgezeichnet. Martine war sehr erfreut über diese Anerkennung: „Ich bin angenehm überrascht. Letztendlich ist die Flämische Gemeinschaft jahrelang mein Auftraggeber gewesen, also sehe ich dies auch als eine Anerkennung meiner Arbeit an. So wird es wohl auch gemeint sein…“

Sternekoch Goosens steht Symbol „für alle Trümpfe unserer flämischen Kochkunst.“ Caroline Pauwels, die Rektorin der flämischen Freien Universität Brüssel, wird für ihr „Engagement und für ihre Kampfbereitschaft sowohl im öffentlichen, als auch im Privatleben ausgezeichnet. Pauwels engagiert sich für eine gerechte Gesellschaft und besiegte in den vergangenen Monaten eine Krebserkrankung.

