Ansprachen zum 11. Juli: Führende N-VA-Politiker plädieren für eine neue Staatsreform

Am Vorabend zum flämischen Feiertag haben Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA - Foto) und N-VA-Parteipräsident Bart De Wever einmal mehr für eine weitere Stufe der Staatsreform in Belgien plädiert. In Kortrijk sagte Jambon am Samstagabend, die Coronakrise habe gezeigt, dass das Land einfacher und effizienter geleitet werden könne. Dem schloss sich De Wever an, der auch bemerkte, dass einer gründlichen Staatsreform teilweise die belgische Verfassung im Wege stehe. Dies sorgte umgehend für kritische Reaktionen.