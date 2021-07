Corona-Maßnahmen missachtet: Unruhen in Knokke durch zahlreiche niederländische Jugendliche

Im Badeort Knokke an der belgischen Nordseeküste ist es in der Nacht zum Sonntag zu Unruhen und zu Polizeieinsätzen gekommen. Grund dafür waren zahlreiche Jugendliche aus den nahen Niederlanden, die zum Feiern nach Knokke gekommen waren, weil bei ihnen zuhause wieder strengere Corona-Maßnahmen in der Gastronomie gelten.