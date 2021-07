Flanderns Ministerpräsident Jambon will den Corona-Pass auch bei kleineren Veranstaltungen nutzen

Am kommenden Freitag kommen die Regierungschefs und die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien zu ihrer nächsten Corona-Konzertierung zusammen, um dabei solche Themen zu besprechen. Dabei wird wohl auch definitiv besprochen, ob Pukkelpop überhaupt stattfinden kann und darf, denn auch in Belgien steigen die Corona-Ansteckungszahlen durch die Reiseaktivitäten wieder an.

Auf der Tagesordnung steht auch die Frage, ob die Sperrstunde für die Gastronomie ganz fallen kann (diese gilt aktuell bis 1 Uhr nachts) oder ob es bei weiter steigenden Ansteckungszahlen auch wieder zu strengeren Corona-Maßnahmen kommen muss, bzw. ob überhaupt Spielraum vorhanden ist, um weiter zu lockern.