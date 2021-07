Steuerhinterziehung? Der belgische Fiskus nimmt den Profifußball ins Visier

In diesem Zusammenhang laufen gerade 57 konkrete Untersuchungen nach dem Tun und Lassen von Fußballclubs, Spielermaklern und auch Spielern und deren Beratern. Dabei schauen sich die Steuerfahnder die Buchhaltung, Rechnungen und andere relevante Dokumente an. Nach einer Meldung der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd will der Fiskus aufgrund des Ermittlungsgeheimnisses keine Angaben zu betroffenen Personen oder Vereinen machen, doch angeblich sind so gut wie alle in Belgien aktiven Fußballclubs dabei: 18 Vereine aus der ersten Liga und 6 aus der zweiten Liga, auch als Liga 1B bekannt.

Bei einigen dieser Vereine soll die Steuer Akten von 7 Jahren rückwirkend begutachten, so De Tijd. In den anderen Fällen gehen die Steuerfahnder aber nur 3 Jahre zurück. Dass eine solche Aktion des Fiskus gegen den Fußball läuft, mag niemanden in unserem Land mehr überraschen. Vor 3 Jahren hatte die belgische Justiz mit der „Operation Zero“ umfassende Untersuchungen in Sachen Geldwäsche und Betrug im Profifußball durchgeführt, bei denen so einiges ans Tageslicht kam, z.B. in Sachen Spielertransfers. Die aktuelle Aktion des Fiskus ist eine direkte Folge der damaligen juristischen Ermittlungen.