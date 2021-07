Ab sofort in Belgien möglich: Corona-Schnelltests in der Apotheke

In rund einem Viertel, sprich in rund 1.000 der belgischen Apotheken, können ab diesem Montag Schnelltests durchgeführt werden. Die dazu ausgebildeten Apotheker führen die Schnelltests aus und nach einer Viertelstunde ist das Resultat zu sehen. Die Apotheker registrieren diese Testresultate für die Corona-Datenbank des Gesundheitswesens.

Dadurch werden sie nach maximal 4 Stunden auch auf die persönliche offizielle CoronaSafeBE-App hochgeladen. Wer negativ in einer Apotheke testet, der wird sofort an seinen Hausarzt verwiesen und sofort läuft auch die Kontaktverfolgung. Anti-Allergentests und normale Covid-19-Schnelltests sind allerdings nie so genau, wie die PCR-Tests, teilt der Allgemeine Pharmazeutische Verband mit.

Diese Tests sind nicht alle kostenlos. Jeder in Belgien gemeldeter Bürger hat in diesem Sommer ein Anrecht auf 2 gratis Schnelltests, die der Staat bezahlt. Für alle anderen oder weiteren Tests müssen Gebühren entrichtet werden. Ein Schnelltest kostet zwischen 25 und 30 €, ein PCR-Test schlägt mit maximal 55 € zu Buche und ein Anti-Allergentest kostet maximal 120 €. Selbsttests sind ebenfalls in Belgien in der Apotheke erhältlich und kosten zwischen 7 und 8 €. Aber Achtung: Solche Tests nimmt die Corona-App nicht an.