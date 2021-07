"Big Jump" in Gent: Rund 130 Teilnehmer demonstrierten wieder einmal für saubere Wasserläufe

In Gent sind am Sonntag knapp 130 Menschen am Portus Granda in die Leie gesprungen. Diese 16. Protestveranstaltung ihrer Art in Gent ist eine Demonstration für mehr saubere Wasserläufe in Flandern und im Rest der Welt, denn in vielen Flüssen, Bächen und Seen finden sich hohe E.Coli-Werte und auch andere Bakterien und Schadstoffe. Der „Big Jump“ findet an jedem 2. Juliwochenende in ganz Europa statt.