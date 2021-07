Gesundheitsminister Vandenbroucke: “Stichprobenartige Kontrollen bei Einreisen an den Grenzen“

Belgiens Gesundheitsminister Vandenbroucke macht sich angesichts von weiter steigenden Corona-Zahlen in unserem Land Sorgen und er glaubt, dass sich dies durch die Reisetätigkeit in diesen Sommerferien noch verstärken wird: „Wir können nicht streng genug sein.“

Deshalb ist der der Ansicht, dass es zu Kontrollen bei der Einreise nach Belgien aus roten Zonen kommen soll, also aus Corona-Hochrisikozonen, wie z.B. Spanien oder Portugal. Diese Kontrollen sollten aber nicht nur an den Flughäfen stattfinden, sondern der Minister fordert auch stichprobenartige Kontrollen bei Reisenden aus solchen Regionen, die mit dem eigenen Wagen unterwegs sind. Hier solle die Polizei an den Landesgrenzen aktiv werden, so Vandenbroucke.

Stefaan Vannieuwenhuyse von der Polizeizone Grenzleie (Gemeinden Menen, Wevelgem en Ledegem) sagte dazu gegenüber VRT NWS, dass solche Kontrollen möglich seien: „Wir haben 16 Grenzübergänge in unserer Zone. Wir sehen, was möglich ist.“ Vannieuwenhuyse fordert allerdings deutliche Richtlinien dazu. Über die Grenzübergänge in diesen Zonen zu Frankreich kehren viele Urlauber aus dem Süden (Italien, Spanien, Frankreich) nach Belgien zurück, die mit dem eigenen Wagen unterwegs sind.

Belgier und Ausländer, die aus Hochrisikozonen einreisen, müssen im Prinzip ihr „Passenger Location Form“ ausgefüllt vorlegen bzw. ihr Corona-Zertifikat. Wer kein solches Zertifikat hat, muss sich bei der Einreise testen lassen und sich in Quarantäne begeben.

In den vergangenen Tagen zeigte sich, dass Urlauber, die nach Hause zurückkehren, unter Umständen mit Covid-19 infiziert sind. Für Schlagzeilen sorgten die belgischen Jugendlichen, die sich bei Partyreisen in Spanien mit Corona angesteckt hatten und die teilweise ungetestet in die Heimat zurückkehrten.

Der flämische Sozialist erinnerte gegenüber dem Privatsender VTM, dass Landsleute, die noch nicht oder noch nicht vollständig gegen Corona geimpft sind, auf Urlaubsreisen nach Spanien oder Portugal angesichts des dortigen Infektionsgeschehens besser verzichten sollten.