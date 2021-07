Partyreisen in Spanien: Viele der zurückgekehrten Jugendlichen wurden positiv auf Corona getestet

Die beiden Reisebusse dieser Gesellschaft waren am Samstag quasi direkt von der Costa Brava aus zur Uniklinik von Gent (UZ Gent) gefahren, damit die Jugendlichen umgehend ein weiteres Mal getestet werden konnten (mit PCR-Tests).

Danach mussten sie sich sofort in Quarantäne begeben. Wernegativ getestet wurde, muss sich in 7 Tagen erneut testen lassen. Ist der Test dann negativ, ist die Isolation zu Ende. Ist der Test aber positiv, wird die Quarantäne verlängert. Die positiv getesteten Jugendlichen müssen so oder so für zwei Wochen in Quarantäne bleiben, falls sie keine deutlichen Krankheitssymptome aufweisen.

Von rund 600 Jugendlichen, die mit diversen Reisegesellschaften einen Partyurlaub in Spanien gemacht hatten - vor allem mit Summer Bash und mit „Jongerentravel“ - erwiesen sich bisher gut die Hälfte als mit Corona infiziert. Bei Summer Bash sind 161 von 350 Jugendlichen betroffen und bei „Jongerentravel“ 139 von 227.

Inzwischen sind alle diese Reisen aufgrund der Tatsache, dass Spanien wieder Corona-Hotspot ist, entweder abgebrochen oder im Vorfeld abgesagt worden.