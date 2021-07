Beispiel Frankreich: Sollen auch in Belgien alle Beschäftigten im Pflegebereich zur Corona-Impfung verpflichtet werden?

Für sie ist es logisch, dass sich das Pflegepersonal im hiesigen Gesundheitswesen impfen lassen muss, denn das Personal kann das Virus selbst übertragen und mit einer Impfung könnten sich die Beschäftigten hier sowohl selbst schützen, als auch die anfälligen Menschen, mit denen sie täglich arbeiten: „So können sie die Kontinuität der Pflege besser garantieren. Für uns ist das so sicher, wie das Amen in der Kirche, dass es zu einer verpflichteten Impfung für das Pflegepersonal kommen muss.“

Das sei kein Angriff auf die persönliche Integrität der Betroffenen und auch nicht auf deren Privatleben. Sie hofft jetzt, dass sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflegebereich für einen solchen Schritt entscheiden und diesen mit tragen: „Dann können sie den Ministern für Arbeit und Gesundheit ein Gutachten vorlegen, das in einen Gesetzestest einfließen kann und dann kann auch das Parlament darüber entscheiden.“

Dringlichkeit

Man sollte in dieser Frage nicht mehr zögern, so Cloet, denn ab dem 21. Juli beginnen die parlamentarischen Sommerferien. Also ist hier ihrer Ansicht nach absolute Dringlichkeit angesagt. Die Angelegenheit sollte auch am kommenden Freitag (16. Juli) auf der Tagesordnung des Konzertierungsausschusses von Bund, Ländern und Regionen stehen, wenn sich dieser wieder mit den Corona-Maßnahmen und mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in Belgien befasst. Schon am kommenden Mittwoch (14. Juli) beschäftigen sich die Gesundheitsminister mit dieser Frage.