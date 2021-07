Brussels Airlines und die Lufthansa verzichten in Zukunft auf "Liebe Damen und Herren"

Die Fluggäste, die in Zukunft mit Maschinen der Lufthansa-Gruppe unterwegs sein werden, werden bald nicht mehr mit den Worten „Liebe Damen und Herren“ an Bord begrüßt. Die Gruppe, zu der auch die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines gehört, wird in Zukunft ihre Fluggäste mit einer genderneutralen Formulierung empfangen.