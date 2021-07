Das Café Métropole in Brüssel hat trotz Schließung des gleichnamigen Hotels wieder geöffnet

Am 21. Juni haben drei ehemalige Angestellte das Café Métropole im gleichnamigen aber weiter geschlossenen Hotel Métropole am De Brouckère-Platz in Brüssel wieder eröffnet. Die drei Cafébetreiber sind alle portugiesischen Ursprungs und arbeiteten davor bereits viele Jahre hier an der Bar oder als Kellner.

Jetzt haben sie ihr Erspartes investiert und sind selbst aktiv geworden. Das Café sei ihr Leben, so die drei neuen Geschäftsmänner, die das Café mit vollem eigenen Risiko betreiben. Aber, rasch kamen die Stammkunden wieder und so langsam öffnet sich Brüssel wieder für die Touristen und auch solche finden wieder hierher.

Nach eigenen Angaben haben sich die drei Betreiber innerhalb von nur 14 Tagen zur Übernahme des prestigeträchtigen Lokals entschieden und sofort nach dem das Geschäftliche geregelt war, mit dem Saubermachen des doch langsam verstaubten Cafés begonnen. Sie haben hier viele Berühmtheiten begrüßt und bedient, Annie Cordy, Jean-Paul Belmondo oder auch Arno oder Jean-Claude Van Damme, um nur einige zu nennen. Jetzt hofft das Trio, dass solche glorreichen Tage wiederkommen…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)