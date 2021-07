Die Zahl der bestätigten neuen Corona-Fälle steigt auf rund 900 pro Tag

Weit über einer Woche steigt die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Corona-Virus Covid-19 in Belgien. Aktuell liegt die Zahl bei täglich durchschnittlich 900 Fällen. Auch bei den Aufnahmen von Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt die Zahl an, wenn auch nur leicht. Die Gesamtzahl der Krankenhaus- bzw. der Intensivpatienten nach einer Corona-Erkrankung geht aber weiter zurück.