Dirk Tirez wird neuer Postchef: Bpost setzt auf einen "erfahrenen Mann aus den eigenen Reihen"

Postchef Jean-Paul Van Avermaet wurde im März dieses Jahres entlassen, nach dem bekannt wurde, dass gegen ihn Ermittelt wird. Van Avermaet ist in ein Verfahren wegen Preisabsprachen im Sicherheitsbereich verwickelt und es wird in Belgien sowie in den USA gegen ihn ermittelt. Bevor er Postchef wurde, war er CEO beim Sicherheitsunternehmen G4S.

Seinerzeit übernahm Dirk Tirez das Amt des Bpost-CEO erst einmal an Interim. Jetzt wurde Tirez vom Verwaltungsrat der Post einstimmig in seinem Amt bestätigt. Audrey Hanard, die Vorsitzende des Verwaltungsrates sagte dazu: „Seine Expertise und seine gründliche Kenntnis des Sektors Post- und E-Commerce-Logistik qualifizieren ihn auf eine vortreffliche Weise, um Bpost zu leiten und um die Implementierung der Unternehmensstrategie zu steuern. Das hat er in den vergangenen Monaten als CEO ad Interim bewiesen.“